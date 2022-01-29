Як пандемія коронавірусу та карантин вплинули на роботу та реформу держслужб, яка нині ситуація з вакцинацією у цьому секторі, чи відновлено в Україні конкурсний набір на державні посади та як працюється держслужбовцям на "дистанційці" — про це "Українське радіо" розпитало голову Національного агентства України з питань державної служби Наталію Алюшину.

Про вакцинацію держслужбовців

Алюшина зазначила, що кожен державний орган повинен звітувати секретаріату Кабінету міністрів щодо вакцинації співробітників. За її даними, у Національному агентстві України з питань державної служби 90% працівників вакциновані від коронавірусу. При цьому 10% не змогли зробити щеплення через медичні протипоказання. Очільниця Нацагентства з питань державної служби запевнила, що держслужбовці дуже відповідально ставляться до заходів з протидії розповсюдження корона вірусу.

"Вони бачать, що все оточення ставиться до цього відповідально і спрацьовує ефект доміно — усі вакцинуються і я так само", — розповіла вона.

Чи є ефективною дистанційна робота

Алючина розповіла, що під час першого локдауну держслужбовцям важко було побудувати кордони між сім’єю і роботою. Тому в екстремально короткі терміни профільне Нацагентство розробило онлайн-курс, який дозволив організувати усю цю роботу. Зараз цей курс є у вільному доступі в мережі Інтернет.

"Ми змогли пояснити керівникам структурних підрозділів, державним службовцям, керівникам державних органів як побудувати та організувати роботу на віддалі, використовуючи конкретні приклади та навчаючи користуватися наявними онлайн-застосунками", — зазначила експертка.

Втім, за її словами, на якість роботи дистанційна форма все ж вплинула, тому що стало більше роботи. Але у тих підрозділах, де проводилися ранкові наради, ефективність роботи не впала.

"Ми навіть розробили онлайн-калькулятор, який дозволяв нам вимірювати внески щодо виконання завдань та особисті внески кожного працівника державного органу. Для категорії Б та В працівників були розроблені такі калькулятори, які навіть відзначили представники Рахункової палати України, як унікальні та запозичили в нас цей спосіб вимірювання ефективності на віддалі. І це впливало на оплату праці", — каже Алюшина.

Про реформу держуправління під час пандемії

Очільниця Нацагентства з питань державної служби заявила, що карантин не вплинув на реформування системи держуправління та не призупинив ці процеси. За її словами, усі реформаторські напрями, зокрема в частині удосконалення системи оплати праці, впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами, інструментів управління персоналом та професійного розвитку державних службовців продовжують розвиватися відповідно до плану дій Уряду та стратегічних і річних документів НАЦСу.

"І попри дистанційну роботу та те, що деякі працівники хворіли, вмотивованість та командність роботи не знижувалася", — запевнила експертка.

Про оплату праці держслужбовців

Алюшина розповіла, що у 2021 році Нацагентство провело моніторинг рівня оплати праці держслужбовців у 2020 році. За її словами, у результаті було виявлено значну диспропорцію, яка є в міністерствах, центральних органах виконавчої влади, на обласному та районному рівнях.

"Якщо я скажу, що на районному рівні середня оплата праці становить 7 тисяч гривень, то я можу когось образити, адже є такі працівники, які отримують 3, 8 тисяч гривень оплати заробітної плати. До 2021 року закон гарантував заробітну плату в розмірі 4 540 гривень. Станом на сьогодні два прожиткові мінімуми дорівнюють 4 946 гривень", — сказала експертка.

За її словами, урядовий комітет проведе нараду, на якій обговорять постанову № 15 про схему посадових окладів на 2022 рік.

"Як зробити так, щоби складові заробітної плати зменшити і гарантована частка заробітної плати збільшилася? Зараз у нас 30% — це стала частка зарплати, а 70% — це її різні складові. На жаль, заробітна плата держслужбовців є неконкурентною на ринку", — констатує Алюшина.

Про конкурсний набір на держпосади

Як зазначила голова Нацагентства, під час пандемії держслужби були не готові до проведення конкурсних процедур, тому на посади призначали без конкурсу, за контрактом, адже це був єдиний спосіб заповнити "оголені" позиції. Європейські партнери наполягали на тому, щоби якомога швидше розпочати саму конкурсну процедуру і дотримуватися вимог закону.

"Для того, щоби ми розпочали конкурсну процедуру і було ухвалено 6 березня 2021 року і президент підписав закон про відновлення конкурсного набору на державні посади. Тоді стартувала сама процедура. Ми мали шість місяців на проведення конкурсів і дев'ять місяців для проведення конкурсів і терміну дії контрактів. 6 грудня 2021 року всі контракти, так би мовити "згоріли", вони "занулилися". І на ті посади, які не були заповнені, конкурс було оголошено заново", — розповіла Алюшина.

За її словами, після підписання закону конкурсний відбір проходили всі категорії — А, Б та В — в усіх державних органах. Станом на зараз вже зайнято 129 державних посад.

"Ті, хто раніше були призначені за контрактом, заново пройшли всі конкурсні процедури та не всі з них залишилися на своїх посадах", — підсумувала очільниця профільного Нацагентства.

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