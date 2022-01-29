У Миколаєві 29 січня у Будинку вчителя для громадськості презентували програму "Соціальний захист 2022" та програму з національно-патріотичного виховання молоді на 2022 рік. Участь у заході брали представники місцевої влади, ветерани АТО/ООС, ВПО, члени сімей загиблих військових.

За словами начальника управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради Олександра Терещенка, на санаторно-курортне лікування ветеранів Другої світової війни з міського бюджету виділили 1 мільйон 88 тисяч гривень.

"На безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у 2022 році виділено 500 тисяч гривень", — розказав Олександр Терещенко.

Фото: Василь Філімон / Суспільне Миколаїв Олександр Терещенко

За словами Олександра Терещенка, також у місті є програма з відшкодування родинам вартості встановлення надгробка загиблим в АТО/ООС військовим.

"На даний момент 32,5 тисячі гривень компенсується за встановлення надгробка. Цю програму теж удосконалюємо, порядок її використання і вона буде діяти, і це, на мій погляд, теж дуже важливо", — розказав Олександр Терещенко.

Окрім цього, на придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на квартирному обліку, у 2022 році виділили п'ять мільйонів гривень.

За словами заступника міського голови Юрія Степанця, на реалізацію міської програми з національно-патріотичного виховання виділили близько 200 тисяч гривень. У рамках цієї програми відбуватимуться заходи національно-патріотичного напрямку у закладах освіти, культурно-спортивні заходи для ветеранів АТО/ООС, встановлення флагштоків біля надгробків загиблих військових на сході України, проведення культурно-масових заходів на військові та державні свята.

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