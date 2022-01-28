28 січня поблизу міста Малин сталася дорожньо-транспортна пригода – фура виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з легковиком. Водійку легковика шпиталізували до лікарні. Про це Суспільному розповіла речниця Патрульної поліції області Тетяна Носадчук.

За її словами, ДТП трапилася на автодорозі "Київ – Ковель – Ягодин".

"Попередньо водій автомобіля з напівпричепом не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, спричинивши зіткнення з автомобілем марки "фольксваген". Водійку "фольксвагена" шпиталізували до Малинської районної лікарні", – поінформувала Тетяна Носадчук.

Наразі на місці ДТП частково обмежений рух автомобілів. Оформленням ДТП займаються слідчі.

Фото: Патрульна поліція Фура виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з легковиком

Фото: Патрульна поліція Водійку легковика шпиталізували до лікарні

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