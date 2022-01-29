У Миколаєві вшанували пам'ять Героїв Крут

29 січня у Миколаєві містяни та представники духовенства вшанували пам'ять Героїв Крут. Захід розпочався об 11:10 біля меморіалу Пам'яті Небесної Сотні.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Олександр Гресь.

Захід розпочався хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Фото: Олександр Гресь / Суспільне Миколаїв Юрій Діденко співає Гімн України

За словами організатора заходу Юрія Діденка, дуже символічно, що день пам'яті Героїв Крут перегукується з сучасними подіями.

"Це дуже важливо для пам'яті українців, якщо не будемо боронити свою державу, якщо не будемо годувати свою армію, будемо годувати армію окупанта", — сказав Юрій Діденко.

Представники Православної церкви України провели панахиду за загиблими студентам під Крутами.

Фото: Олександр Гресь / Суспільне Миколаїв Панахида за загиблими студентами

За словами старшого інспектора превентивної комунікації Михайла Морозова, участь у заході взяли майже 40 людей. Захід закінчився об 11:55.

Що відомо

29 січня у 1918 році біля залізничної станції Крути в Чернігівській області відбувся бій між оборонцями української державності – це майже шість сотень юнаків – і чотиритисячною більшовицькою армією. Бій тривав більше п’яти годин і затримав більшовиків на чотири дні. Це дало змогу Центральній раді Української Народної Республіки укласти Брест-Литовський мир, який означав визнання української незалежності. У бою загинули майже сотня крутянців, 27 потрапили в полон і були страчені більшовиками.

На загальнодержавному рівні день пам’яті Героїв битви під Крутами почали відзначати з 2003 року. Щорічне вшанування пам’яті Герої Крут закріплено у Постанові ВРУ від 16 травня 2013 року "Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами".

В пам’ять про подвиг низці українських військових частин було присвоєно почесне найменування імені Героїв Крут, а у 2018 році почесне найменування "імені Героїв Крут" присвоєне Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації.

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