На Херсонщині за минулу добу діагностували 812 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 28 січня, в Херсонській області підтвердили 812 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 152 дитини та 26 медичних працівників.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Найбільше випадків коронавірусу виявили у жителів з Херсонського району - 654. Також захворіли 73 людей з Генічеського району, 36 випадків зафіксували у Бериславському районі, 33 - в Каховському та 16 у Скадовському районах.
Стан хворих задовільний, 752 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 60 людей.
Померли троє, мали пневмонію та Covid-19. Натомість одужали 100 жителів області.
Наразі в області 84 402 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо:
- За 27 січня, в Херсонській області підтвердили 784 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
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