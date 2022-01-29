На Херсонщині за минулу добу діагностували 812 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 28 січня, в Херсонській області підтвердили 812 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 152 дитини та 26 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у жителів з Херсонського району - 654. Також захворіли 73 людей з Генічеського району, 36 випадків зафіксували у Бериславському районі, 33 - в Каховському та 16 у Скадовському районах.

Стан хворих задовільний, 752 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 60 людей.

Померли троє, мали пневмонію та Covid-19. Натомість одужали 100 жителів області.

Наразі в області 84 402 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За 27 січня, в Херсонській області підтвердили 784 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

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