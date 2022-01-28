На Херсонщині за минулу добу діагностували 784 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 27 січня, зафіксували 784 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 228 дітей та 21 медичний працівник.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків виявили у жителів з Херсонського району - 592. Також захворіли 61 людина зі Скадовського району, 60 - з Каховського, 37 випадків у Генічеському та 34 в Бериславському районах.

Стан хворих задовільний, 739 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 45 осіб.

Померли четверо людей, мали пневмонію та Covid-19. Одужали 51 житель області.

Наразі в області 83 590 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За 26 січня, в Херсонській області підтвердили 670 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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