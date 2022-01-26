На Херсонщині школярів переводять на дистанційне навчання

Школи херсонської області переводять на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба Херсонської облдержадміністрації на сайті.

У документі написано, що починаючи з 27 січня учні 1 – 11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно впродовж 10 днів. Рішення прийняли через погіршення епідемічної ситуації в області.

Також у ці дні заборонили відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити у освітніх закладах батьківські збори, гуртки, факультативи, спецкурси, а також групові екскурсії і поїздки.

Що відомо:

Головний державний санітарний лікар Херсонської області рекомендує перевести школи області на дистанційне навчання через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

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