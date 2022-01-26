COVID-19: як у Скадовську на Херсонщині готуються до нової хвилі

Скадовські школярі пішли на дистанційку. Рішення про це прийняли на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС. Все через спалах коронавірусу серед дітей. Яка ситуація з COVID-19 у Скадовську та як відбувається навчання, - дізнавалось Суспільне.

16 хворих у середньому та важкому стані наразі перебувають в інфекційному відділенні Скадовської міської лікарні, каже лікарка-інфекціоністка Поліна Ковтуненко. Пацієнти отримують необхідне лікування за протоколом.

"Чотири людини у важкому стані. Постійно отримують кисневу терапію. Та 13 людей середньої важкості. Вони частково на концентраторах та періодично дихають киснем", - говорить Поліна Ковтуненко.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

Ще двоє пацієнтів - у дитячому відділенні лікарні, розказує його завідувач. Це відділення наразі перепрофілюють у ковідне і прийматимуть дітей із підтвердженим коронавірусом. Інших пацієнтів переведуть до хірургії.

"Зараз у дитячому відділені дві дитини, які хворіють на коронавірус. Ті діти, які хворі, не на ковід, перебувають у хірургічному відділенні. Вік дітей, які хворі на коронавірус, – це півтора роки дитинка і трьох років. Стан їх - середньої важкості. Молодшу дитину ми, можливо, завтра випишемо, друга дитина ще буде лікуватися", - каже завідувач педіатричного відділення лікарні Костянтин Гак.

Наразі кількість нових випадків на рівні минулих місяців, однак тут готуються до нової хвилі пандемії, говорить головний лікар міської центральної лікарні Костянтин Руденко. Він показує кисневу станцію та кріоциліндр. До зростання рівня госпіталізації, каже, готові.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

"13 хворих на сьогоднішній день Це - середньої важкості і тяжкі хворі. Тяжкі хворі потребують кисневої терапії. Кількість хворих не збільшується, але є вже госпіталізація дітей. Діти – дошкільнята, шкільного віку немає. Ми зараз готуємося до нової хвилі госпіталізації", - каже головний лікар.

Скадовська комісія з ТЕБ та НС вирішила діяти на упередження, говорить заступник міського голови Олексій Степовий. На останньому засіданні вирішили перевести школярів на дистанційну форму навчання.

"Ситуація, яка склалася у Скадовській гімназії - дійсно важка. Там більше 160 дітей знаходиться на самоізоляції. Виходячи з досвіду минулого року, ми розуміємо, що запобігання розповсюдження коронавірусу можливо при розірванні контакту людей, щоб не було його розповсюдження", - говорить Степовий.

Директорка Скадовського академічного ліцею Ганна Соценко показує порожні класи та говорить, дистанційна форма навчання не впливає на якість. За два роки пандемії налагодили в онлайн режимі й позакласну роботу.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

"В нашому закладі 1168 здобувачів освіти. Останні два тижні зросла підтверджена кількість хворих на коронавірус. Найбільш, на жаль, початкова школа. Це 8 класів. В старшій школі у нас менше. Загалом на самоізоляції було 357 учнів", - каже директорка.

Навчання тут відбувається на двох платформах, розказує вчитель інформатики Віталій Дудченко. Гугл клас для молодших школярів і Мудл- для учнів середніх та старших класів.

"Ми розмістили на власному сервері платформу безкоштовного навчання, яка використовується у всьому світі. Це платформа мудл. В цій платформі всі учні зареєстровані і вчителі. Легко можна спостерігати хто як працює. З технічних проблем – бажання швидкісного інтернету для Скадовська", - каже Дудченко.

Дистанційну форму навчання запровадили у Скадовську на два тижні.

Що відомо:

З 27 січня через погіршення епідемічної ситуації в області на дистанційне навчання переводять усі школи Херсонщини. Також заборонили відвідувати заклади позашкільної освіти, гуртки, факультативи та групові екскурсії. Дистанційно навчатимуться 10 днів.

На 26 січня коронавірус підтвердили у 11 учнів і 36 працівників Херсонських шкіл, розказала начальниця управління освіти Наталя Журженко.

У Херсонській області за минулу добу, 25 січня, виявили 508 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 138 дітей.

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