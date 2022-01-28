Вибух газу в будинку Запоріжжя: мешканці двох під'їздів повертаються додому

Мешканці 3-го та 4-го під'їздів будинку по вул. Франка, 43 в Запоріжжі, де сьогодні, 28 січня, стався вибух газу, повернулися додому.
Про це Суспільному в етері програми "Сьогодні Головне" повідомив секретар міськради, в.о. міського голови Анатолій Куртєв.
Наразі в цих під'їздах вже увімкнути світло, воду та опалення. На понеділок заплановані обстеження вентиляції та запуск газу. Завтра, 29 січня, опалення, водопостачання та електроенергію мають відновити у першому під’їзді. До будинку підвели додаткове вуличне освітлення для забезпечення робіт у нічний час – сказав Куртєв.
Читайте також: "Довелося ламати двері у дитячу кімнату". Що розповіли очевидці про вибух у будинку в Запоріжжі
Пошкоджені ділянки будинку планують вкрити дерев’яним брусом, плівкою та листами ДСП. Ці роботи, за словами Куртєва, будуть виконані за вихідні.
Також він повідомив, що з постраждалими працює психолог. Він продовжить свою роботу й у вихідні дні – суботу та неділю.
Заходи щодо розселення наразі ще тривають, поки що в гуртожиток заселилася одна родина, це двоє людей.
Що відомо
- 28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості.
- Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де трапився вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію. Попередньо подію кваліфікували як "надзвичайну ситуацію місцевого рівня".