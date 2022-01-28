Вибух газу в будинку Запоріжжя: мешканці двох під'їздів повертаються додому

Мешканці 3-го та 4-го під'їздів будинку по вул. Франка, 43 в Запоріжжі, де сьогодні, 28 січня, стався вибух газу, повернулися додому.

Про це Суспільному в етері програми "Сьогодні Головне" повідомив секретар міськради, в.о. міського голови Анатолій Куртєв.

Наразі в цих під'їздах вже увімкнути світло, воду та опалення. На понеділок заплановані обстеження вентиляції та запуск газу. Завтра, 29 січня, опалення, водопостачання та електроенергію мають відновити у першому під’їзді. До будинку підвели додаткове вуличне освітлення для забезпечення робіт у нічний час – сказав Куртєв.

Пошкоджені ділянки будинку планують вкрити дерев’яним брусом, плівкою та листами ДСП. Ці роботи, за словами Куртєва, будуть виконані за вихідні.

Також він повідомив, що з постраждалими працює психолог. Він продовжить свою роботу й у вихідні дні – суботу та неділю.

Заходи щодо розселення наразі ще тривають, поки що в гуртожиток заселилася одна родина, це двоє людей.

Що відомо

28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості.

Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де трапився вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію. Попередньо подію кваліфікували як "надзвичайну ситуацію місцевого рівня".

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