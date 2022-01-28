Мешканців 24 квартир третього під'їзду будинку по вулиці Франка, де сьогодні, 28 січня, вранці стався вибух, евакуювали. Наразі вирішується питання щодо їхнього тимчасового розселення.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін. Мешканці евакуйованого під'їзду перебувають в шоковому стані. З ними працюють психологи. Від спілкування вони відмовляються.

Коментар погодився дати Костянтин, мешканець третього поверху. Чоловік розповідає, що сила удару прийшлася на кімнату його 12-річного сина. На щастя дитина не постраждала. Обидві машини родини, його та дружини вщент розбиті.

Фото Суспільне Запоріжжя Костянтин

"Почули хлопок. У квартирі у нас купа диму та сморід газу чи пилу ми не могли зрозуміти. Дитина спала в іншій кімнаті, а ми з дружиною в сусідній. Все попадало. І шафа купе й у дитини заблокувалися двері. Ми не могли дістати його. Мені довелося ламати двері у дитячу кімнату. Він в чому був одягнений зверху надягли йому куртку й одразу вибігли на вулицю".

Про те, де будуть жити, чоловік каже, що поки не знають. Наразі перебувають в пункті обігріву.

Що відомо

28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості.

Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де трапився вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію. Попередньо подію кваліфікували як "надзвичайну ситуацію місцевого рівня".

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