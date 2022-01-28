У Житомирі дітей навчають робити ляльки-мотанки, наповнені сухотрав’ям

На майстер-класах у житомирському Домі української культури майстриня Оксана Дедюль навчає дітей робити ляльки-мотанки, наповнені сухотрав’ям. Суспільному майстриня розповіла, що за десять років виготовила майже п’ять тисяч таких ляльок.

На майстер-клас Оксана Дедюль принесла авторську ляльку, наповнену травами – саме таку ляльку діти створювали під час заняття.

"Всередину я вклала духмяні трави – лаванду, мелісу, м'яту, чебрець. Аби це виглядало, як спідничка, заповнила матеріалом. Ручки лялечки зав'язали вузликом – для того, щоб весь позитив у домі залишався. Аби показати, який колись був одяг, фартушок ось такий зробила. Зараз у фартушках вже не ходять. Тут вийшло своєрідне поєднання – я вклала в образ одяг, який був колись, і додала трохи власного авторського бачення", – говорить Оксана Дедюль.

Фото: Суспільне Житомир Оксана Дедюль не лише проводить майстер-клас, а й розповідає дітям про традиції українського народу

Фото: Суспільне Житомир Із собою майстриня принесла матеріали для виготовлення ляльок

27 січня до майстер-класу долучилися діти віком від восьми до 12 років. Серед них і другокласниця Ліда Харитонова. Дівчинка каже: подобається, що такі ляльки можна зробити власноруч.

"У них такі гарні платтячка, а ще у цих ляльок бувають віночки. Мені вони дуже подобаються – одна така лялька в мене вдома вже є", – розповідає Ліда.

Фото: Суспільне Житомир Ліда Харитонова каже, що їй подобається робити мотанки

Таку ляльку називають вузловою – її виготовляють, замотуючи тканину вузлами. Для зручності майстриня заздалегідь підготувала тканину та кольорові стрічки.

Фото: Суспільне Житомир Таку мотанку називають вузловою, бо тканина при виготовленні в'яжеться вузлами

Фото: Суспільне Житомир Всередину ляльки кладуть сухотрав'я

"Коли діти власноруч виготовляють таку ляльку-мотанку, у них розвивається моторика, а в подальшому – і мислення, – говорить Оксана Дедюль. – Проводячи майстер-клас, я розповідаю дітям і дорослим, що було раніше, як жили люди, чим цікавилися, розповідаю про традиції".

Фото: Суспільне Житомир Лялька-мотанка не має сформованого обличчя, тому кожен бачить у ній щось своє

На відміну від інших видів ляльок, лялька-мотанка не має обличчя, тому кожна людина, коли виготовляє її, створює оригінальний образ.

"Якщо подивитися на ляльок-тільд чи інших лялечок, то там є ротик, носик, очки і в неї лице сформоване. А от у ляльки-мотанки є тільки образ, а в подальшому, дивлячись на таку ляльку, як і на художню картину, кожен в ній бачить щось своє", – розповіла майстриня.

Фото: Суспільне Житомир

"Я зробила її ось такою гарною, тому що я люблю різні кольори, – говорить Ліда, показуючи готову ляльку, зроблену власноруч. – В ляльки є ручки, є ось така хустинка – вийшла дуже гарна лялька".

Суспільне Житомир Лялька-мотанка, зроблена Лідою Харитоновою

Особливість кожної ляльки-мотанки в тому, каже Оксана Дедюль, що вона несе винятково позитивну енергетику і дарує добробут своїм господарям. За її словами, майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок для дітей в Домі української культури проводять, коли збирається група охочих.

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