На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали музей науки і технологій при університеті "Житомирська політехніка" за пів року його існування. 24 січня там побували й учні шостого класу житомирської школи №5. Про це Суспільному розповів співзасновник інтерактивного музею науки і технологій "Політехнік" Іван Новосьолов.

За його словами, у Житомирській області таких музеїв більше немає.

"Ми є першими у Житомирській області, – каже Іван Новосьолов. – Це є спільним проєктом трьох структур: Державного університету "Житомирська політехніка", Асоціації випускників "Житомирська політехніка" та студентської лабораторії "MechLab". Всі експонати створені руками наших студентів. В цьому є його унікальність".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами Івана Новосьолова, основна мета музею – показати школярам та студентам, що наука буває цікавою, видовищною та захопливою, пробудити у них інтерес до навчання.

"Взагалі ми переслідували дві мети, – каже Іван Новосьолов. – Перша – зробити науку цікавою, популярною. Друга мета – це те, щоб наша студентська лабораторія "MechLab" могла реалізувати свої проєкти".

Фото: Суспільне Житомир

Експонати інтерактивного музею науки і технологій "Політехнік" здивували учнів житомирської школи №5.

"Тут дуже класно, – говорить Богдан Якушев. – Тут є такі речі, які я раніше ніде не бачив. Це дивовижно".

Фото: Суспільне Житомир Богдан Якушев

Школярку Аню Ільченко вразив "Гіперболоїд обертання".

"Це – дивовижний винахід, – каже Аня Ільченко. – Я ніколи б не подумала, що звичайна пряма може пролізти у криву".

Фото: Суспільне Житомир Анна Ільченко

Фото: Суспільне Житомир

"Цей експонат показує, наскільки нам потрібна математика, – каже координаторка музею Яна Гладищук. – Звичайна пряма, звичайна крива, але за рахунок того, що вони мають спільні висі, ми можемо без перешкод поєднати їх між собою".

Фото: Суспільне Житомир Яна Гладищук

Також діти пограли у вертикальний більярд, пересували предмети за допомогою гідравлічного робота, піднімалися вгору, сидячи у "Кріслі Мюнхаузена".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами завідувачки інтерактивним музеєм науки і технологій "Політехнік" Мілани Добровольської, "Крісло Мюнхаузена" – це один із найпопулярніших експонатів музею.

"Він демонструє відвідувачам золоте правило механіки – скільки разів ми виграємо у силі, у стільки ж разів ми програємо у довжині, – каже Мілана Добровольська. – Діти можуть і фізику вивчити, і піднятися вгору. Це, дійсно, спричиняє ажіотаж".

Фото: Суспільне Житомир Мілана Добровольська

За словами співзасновника інтерактивного музею Івана Новосьолова, популярністю користується й експонат під назвою"Крісло Будди".

"Цей експонат показує, наскільки рівномірно розподіляється вага, – каже Іван Новосьолов. – У чому принцип? Якщо ми візьмемо один цвях і на нього сядемо, то нам буде не дуже приємно. У "Кріслі Будди" розміщено більше двох з половиною тисяч цвяхів. Це – цвяхи п'ятдесятки. Якщо на них сісти, то ми не відчуємо ніякого болю, тому що у нас рівномірно розподіляється вага".

Фото: Суспільне Житомир Іван Новосьолов

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Відвідувач музею Тімур Лісовський випробував "Крісло Будди".

"Зовсім не боляче і приємно", – поділився враженнями Тімур Лісовський.

Фото: Суспільне Житомир Тімур Лісовський

Загалом музей налічує більше півсотні експонатів.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Відвідувач музею Богдан Якушев зауважив:

"Такі музеї потрібно створювати і показувати дітям, що все геніальне – просто".

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