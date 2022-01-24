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На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей науки
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На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей науки

Оксана Ковальчук
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На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей науки Фото: Суспільне Житомир

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали музей науки і технологій при університеті "Житомирська політехніка" за пів року його існування. 24 січня там побували й учні шостого класу житомирської школи №5. Про це Суспільному розповів співзасновник інтерактивного музею науки і технологій "Політехнік" Іван Новосьолов.

За його словами, у Житомирській області таких музеїв більше немає.

"Ми є першими у Житомирській області, – каже Іван Новосьолов. – Це є спільним проєктом трьох структур: Державного університету "Житомирська політехніка", Асоціації випускників "Житомирська політехніка" та студентської лабораторії "MechLab". Всі експонати створені руками наших студентів. В цьому є його унікальність".

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

За словами Івана Новосьолова, основна мета музею – показати школярам та студентам, що наука буває цікавою, видовищною та захопливою, пробудити у них інтерес до навчання.

"Взагалі ми переслідували дві мети, – каже Іван Новосьолов. – Перша – зробити науку цікавою, популярною. Друга мета – це те, щоб наша студентська лабораторія "MechLab" могла реалізувати свої проєкти".

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Експонати інтерактивного музею науки і технологій "Політехнік" здивували учнів житомирської школи №5.

"Тут дуже класно, – говорить Богдан Якушев. – Тут є такі речі, які я раніше ніде не бачив. Це дивовижно".

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Богдан Якушев

Школярку Аню Ільченко вразив "Гіперболоїд обертання".

"Це – дивовижний винахід, – каже Аня Ільченко. – Я ніколи б не подумала, що звичайна пряма може пролізти у криву".

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Анна Ільченко

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

"Цей експонат показує, наскільки нам потрібна математика, – каже координаторка музею Яна Гладищук. – Звичайна пряма, звичайна крива, але за рахунок того, що вони мають спільні висі, ми можемо без перешкод поєднати їх між собою".

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Яна Гладищук

Також діти пограли у вертикальний більярд, пересували предмети за допомогою гідравлічного робота, піднімалися вгору, сидячи у "Кріслі Мюнхаузена".

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

За словами завідувачки інтерактивним музеєм науки і технологій "Політехнік" Мілани Добровольської, "Крісло Мюнхаузена" – це один із найпопулярніших експонатів музею.

"Він демонструє відвідувачам золоте правило механіки – скільки разів ми виграємо у силі, у стільки ж разів ми програємо у довжині, – каже Мілана Добровольська. – Діти можуть і фізику вивчити, і піднятися вгору. Це, дійсно, спричиняє ажіотаж".

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Мілана Добровольська

За словами співзасновника інтерактивного музею Івана Новосьолова, популярністю користується й експонат під назвою"Крісло Будди".

"Цей експонат показує, наскільки рівномірно розподіляється вага, – каже Іван Новосьолов. – У чому принцип? Якщо ми візьмемо один цвях і на нього сядемо, то нам буде не дуже приємно. У "Кріслі Будди" розміщено більше двох з половиною тисяч цвяхів. Це – цвяхи п'ятдесятки. Якщо на них сісти, то ми не відчуємо ніякого болю, тому що у нас рівномірно розподіляється вага".

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Іван Новосьолов

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Відвідувач музею Тімур Лісовський випробував "Крісло Будди".

"Зовсім не боляче і приємно", – поділився враженнями Тімур Лісовський.

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Тімур Лісовський

Загалом музей налічує більше півсотні експонатів.

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині більше трьохсот школярів області відвідали за пів року інтерактивний музей наукиФото: Суспільне Житомир

Відвідувач музею Богдан Якушев зауважив:

"Такі музеї потрібно створювати і показувати дітям, що все геніальне – просто".

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