Через високі темпи захворюваності на COVID-19 додаткові ліжка встановлюють у Закарпатській обласній дитячій лікарні. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький, — йдеться на сайті ОДА.

За словами заступника голови, Закарпаття наразі відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Завантаженість ліжок у лікарнях з хворими на COVID-19 складає 44%.

Найбільшу кількість завантаженості фіксують у Закарпатській обласній дитячій лікарні — 75%.

"Щоб полегшити ситуацію, розпорядженням керівника робіт із ліквідації надзвичайних ситуацій вводимо додаткові ліжка у закладі, таким чином їх буде 100. Усі вони будуть мати підключення до централізованого кисню", — повідомив Мирослав Білецький.

Фото: Закарпатська ОДА

За словами головного лікаря Закарпатської обласної дитячої лікарні Романа Шніцера, 70% госпіталізованих — діти у віці до 1 року. Вони не залишаються у закладі довго, але потребують нагляду і контролю з боку медиків. Двоє маленьких пацієнтів — кисневозалежні.

"Зараз важливо максимально берегти дітей. Якщо під час минулих хвиль хворіли переважно дорослі і люди старшого віку, то зараз інфікованих діток дуже багато. Тому варто уникати контактів і місць скупчення людей, аби знизити рівень захворюваності", – зазначив перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький.

Що відомо:

На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у понад 800 людей. 12 пацієнтів померли.

Загалом в області з початку пандемії COVID-19 виявили у 95 686 людей, 85 695 пацієнтів вилікувалися, 2541 — померли.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

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