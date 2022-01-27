У львівській мерії працівників навчають надавати домедичну допомогу. За слова міського голови Львова Андрія Садового, з наступного тижня такі навчання планують проводити у всіх районах міста. Це роблять через загрозу нападу Росії.
Навчання проводили у сесійній залі. Працівникам показували, як робити непрямий масаж серця, поки чекаєш приїзду медиків. Та як користуватися дефібрилятором.
Тренінг проводили для працівників міської ради та комунальних підприємств.
"Це перший мій такий тренінг, я давно вже хотіла отримати такі знання, тому що, на мою думку, домедична допомога – це така основа, якою мають володіти усі люди. Це, як особистий догляд за собою, як письмо, математика. Цими знаннями мають володіти всі люди", — каже працівниця міської ради Христина Лебедь.
"Це дуже потрібно зараз для всіх нас і мені особисто цікаво дізнатися, щоб мати такі навички. Це може знадобитися будь-коли і за будь-якої ситуації. Дуже багато є таких психологічних факторів, які допомагають сконцентруватися більше на тому, щоби чітко робити певні речі. Це дуже мотивує не панікувати", — каже начальник міського управління культури Іван Остапович.
Заняття на 80% складається із практики.
"Особливо в таких ситуаціях, коли ми переживаємо певну тривожність, ми не розуміємо, що буде відбуватися, то оці знання першої допомоги, вони допомагають нам. Ми є в стані принаймні надати домедичну допомогу собі, членам сім'ї, рідним, близьким і сусідам. Ця інформаційна безпека з огляду на домедичну допомогу, знімає стресові стани", — каже представниця Мальтійської служби допомоги Олена Голишева.
Загалом у Львові є майже 50 тренерів, які можуть навчати домедичній допомозі. Із наступного тижня такі тренінги планують проводити у районних адміністраціях, медіатеках та школах.
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