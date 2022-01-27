У львівській мерії працівників навчають надавати домедичну допомогу. За слова міського голови Львова Андрія Садового, з наступного тижня такі навчання планують проводити у всіх районах міста. Це роблять через загрозу нападу Росії.

Навчання проводили у сесійній залі. Працівникам показували, як робити непрямий масаж серця, поки чекаєш приїзду медиків. Та як користуватися дефібрилятором.

Суспільне Львів У львівській мерії працівників навчають надавати домедичну допомогу

Тренінг проводили для працівників міської ради та комунальних підприємств.

"Це перший мій такий тренінг, я давно вже хотіла отримати такі знання, тому що, на мою думку, домедична допомога – це така основа, якою мають володіти усі люди. Це, як особистий догляд за собою, як письмо, математика. Цими знаннями мають володіти всі люди", — каже працівниця міської ради Христина Лебедь.

Суспільне Львів Працівників навчають надавати домедичну допомогу

"Це дуже потрібно зараз для всіх нас і мені особисто цікаво дізнатися, щоб мати такі навички. Це може знадобитися будь-коли і за будь-якої ситуації. Дуже багато є таких психологічних факторів, які допомагають сконцентруватися більше на тому, щоби чітко робити певні речі. Це дуже мотивує не панікувати", — каже начальник міського управління культури Іван Остапович.

Заняття на 80% складається із практики.

Суспільне Львів У львівській мерії працівників навчають надавати домедичну допомогу

"Особливо в таких ситуаціях, коли ми переживаємо певну тривожність, ми не розуміємо, що буде відбуватися, то оці знання першої допомоги, вони допомагають нам. Ми є в стані принаймні надати домедичну допомогу собі, членам сім'ї, рідним, близьким і сусідам. Ця інформаційна безпека з огляду на домедичну допомогу, знімає стресові стани", — каже представниця Мальтійської служби допомоги Олена Голишева.

Загалом у Львові є майже 50 тренерів, які можуть навчати домедичній допомозі. Із наступного тижня такі тренінги планують проводити у районних адміністраціях, медіатеках та школах.

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