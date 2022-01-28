Новітній американський винищувач F-35C впав після аварії 24 січня у Південнокитайському морі. На борту винищувача багато секретних та новітніх американських технологій. Тож сили американського флоту тепер намагаються евакуювати літак до того моменту, коли він опиниться в руках Китаю.

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що вартість одного винищувача складає 100 мільйонів доларів. Це найновіший літак американського флоту. На його борту дуже багато секретного обладнання. Наразі літак знаходиться у міжнародних водах, а тому будь-яка держава має право його забрати.

Країна, що дістанеться літака першою отримує доступ до новітніх секретних воєнних технологій. Повідомляється також, що під час аварії, що призвела до затоплення літака постраждали семеро матросів.

Що відомо

F-35C є малопомітним винищувачем-бомбардувальником п'ятого покоління. Існує у трьох варіантах: для потреб ВМС США, для потреб військово-повітряних сил та для корпусу морської піхоти.

Розробка винищувача тривала з 2001 року. Літак здатен уражати повітряні та наземні цілі.

У конструкції літака передбачено низку новітніх технологій, надсучасні системи зв'язку. F-35C окрім ураження цілей здатен виступати в ролі розвідника.

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