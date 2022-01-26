Україна опинилась на 22-му місці серед найпотужніших армій світу за версією міжнародної компанії Global Firepower.
Про це повідомляється на сайті компанії.
У порівнянні із попереднім роком, Україна покращила свої позиції одразу на три сходинки, здобувши 0,3266 бала так званого "Індексу сили". При цьому найвищою оцінкою в ньому вважається нуль.
При визначенні індексу аналітики перевіряють понад 50 факторів. Серед них — військова потужність, фінансові можливості й матеріально-технічний потенціал.
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Цього року сусідами України у рейтингу виявились Тайвань та Канада, які посіли, відповідно, 21 та 23 місця.
Лідери рейтингу залишаються незмінними — на першому місці перебувають США, а далі розташувалися Росія та Китай. До першої десятки також увійшли Індія, Японія, Південна Корея, Франція, Велика Британія, Пакистан та Бразилія.
Що відомо
- Минулого року у міжнародному рейтингу армій Global Firepower 2021 ЗСУ вперше посіли 25 місце з-поміж 140 країн світу.
- Серед країн Європи за потужністю українська армія виявилась сьомою після Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини, Іспанії та Польщі.
- За даними рейтингу, чисельність активного складу ЗСУ у 2021 році сягнула 255 тисяч військових. ще 900 тисяч перебувають у резерві.
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