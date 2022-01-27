Міністр закордонних справ КНР Ван І провів телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном 27 січня. Сторони обговорили відносини Китаю з США. Міністр Ван І також заявив, що для розв’язання "українського питання" необхідно повернутися до виконання Мінських угод.

Про це повідомляє китайське видання Сіньхуа.

У повідомленні сказано, що Китай підтримує Мінські угоди, затверджені Радою Безпеки ООН. Ці угоди є основним політичним документом, який визнається всіма сторонами.

"Тим часом, ми закликаємо всі сторони зберігати спокій та не робити нічого, що могло б стимулювати напругу чи розпалити кризу", — заявив Ван І.

Крім цього Держсекретар Блінкен та очільник МЗС КНР Він І обговорили двосторонні відносини між країнами. Обидві сторони заявили, що не зацікавлені у протистоянні. Уряд Китаю вчергове закликав утриматися від бойкоту Олімпійських ігор у Пекіні.

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