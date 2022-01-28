Народний депутат від партії "Слуга народу", обраний за 208 виборчим округом, Анатолій Гунько пропонує на рівні закону запровадити обов’язкове обстеження на стан сп’яніння водіїв, якщо у ДТП за їх участі люди зазнали травм – середніх чи важких. Про це нардеп повідомив у коментарі Суспільному. А проєкт закону вже опублікований на сайті Верховної ради.

З його слів, така ідея в нього з’явилася після інциденту з Віктором Міщуком, депутатом Бахмацької міськради.

"Пригода, яка сталася в Бахмачі: винуватець ДТП відмовився пройти медичний огляд. Хоча є очевидці, і відео є, і очевидні є факти, що людина була п’яна, чи під дією якихось засобів. На другий день була ухвала суду і, звичайно, на наступний день алкоголю в крові не було виявлено. Це слугувало для мене тим рушієм, я обіцяв людям на окрузі, що я подам зміни до законодавства. От вони були подані", – сказав Гунько.

Нардеп говорить про ДТП, яка трапилась 18 грудня у Бахмачі. Тоді депутат бахмацької міської ради від фракції "Рідний дім" Віктор Міщук збив велосипедиста та намагався втекти з місця аварії, однак не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Міщука підозрюють у тому, що на момент ДТП той перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після аварії депутат відмовився від проведення медичного обстеження. Дозвіл на відбір сечі і крові на аналізи поліцейські отримали на наступний день після ДТП за ухвалою суду.

Законопроєкт пропонує зміни до статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чинна норма не передбачає обов’язкового проведення огляду водіїв на стан сп’яніння, якщо в результаті ДТП постраждалі зазнали тілесних ушкоджень.

«Запропоновані зміни запроваджують обов’язкове проведення огляду на стан сп’яніння водіїв у разі вчинення ними дорожньо-транспортної пригоди з травмованими особами», – йдеться в пояснювальній записці.

Також зміни стосуються статей 214 та 298-2 Кримінального процесуального кодексу України – запровадження обов’язкового медичного освідування на стан сп’яніння людини, яка вчинила ДТП із заподіянням потерпілому середніх, тяжких чи несумісних з життям ушкоджень. Проєкт пропонує, щоб поліцейські затримували таких водіїв і забезпечували перевірку на вміст алкоголю протягом трьох годин.

Зміни до статті 10 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» дозволяють проводити огляд на стан сп’яніння у відділеннях екстреної медичної допомоги лікарями широких профілів. Наразі такий огляд мають право проводити тільки вузькопрофільні лікарі, наприклад, наркологи.

За словами Гунька, наркологи є не в усіх медзакладах або працюють не повний день.

«Вирішити порушене питання спроможне розширення переліку посад лікарів, які вправі здійснювати огляд осіб на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння та засвідчувати його результати».

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