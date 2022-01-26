Депутата Бахмацької міської ради Віктора Міщука, підозрюваного в смертельній ДТП, звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив напередодні, 25 січня, Новозаводський районний суд міста Чернігова. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник прокуратури області Валерій Литовченко.

За його словами, прокурори не згодні з рішенням суду та подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, 20 грудня Бахмацький районний суд обрав Віктору Міщуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

18 грудня у Бахмачі депутат міської ради від фракції "Рідний дім" Віктор Міщук збив велосипедиста та намагався втекти з місця аварії, однак не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Міщука підозрюють у тому, що на момент ДТП той перебував у стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Речниця поліції області Наталія Слабеняк розповіла Суспільному, що після цієї аварії депутат категорично відмовився від проведення медичного обстеження. Дозвіл на відбір сечі і крові на аналізи поліцейські отримали на наступний день після ДТП за ухвалою суду.

Що відомо: