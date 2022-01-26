Депутата Бахмацької міської ради Віктора Міщука, підозрюваного в смертельній ДТП, звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив напередодні, 25 січня, Новозаводський районний суд міста Чернігова. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник прокуратури області Валерій Литовченко.
За його словами, прокурори не згодні з рішенням суду та подаватимуть апеляцію.
Нагадаємо, 20 грудня Бахмацький районний суд обрав Віктору Міщуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
18 грудня у Бахмачі депутат міської ради від фракції "Рідний дім" Віктор Міщук збив велосипедиста та намагався втекти з місця аварії, однак не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Міщука підозрюють у тому, що на момент ДТП той перебував у стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Речниця поліції області Наталія Слабеняк розповіла Суспільному, що після цієї аварії депутат категорично відмовився від проведення медичного обстеження. Дозвіл на відбір сечі і крові на аналізи поліцейські отримали на наступний день після ДТП за ухвалою суду.
Що відомо:
- 18 грудня близько 20:00 на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП: водій легковика зіткнувся з велосипедистом. Після цього він намагався залишити місце аварії, однак не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні. За кермом був депутат від фракції "Рідний дім" Віктор Міщук. Правоохоронці його затримали 18 грудня.
- 19 грудня йому оголосили про підозру. 54-річному затриманому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі.
- 20 грудня у Бахмачі, біля приміщення міського відділу поліції, на мітинг зібралися місцеві жителі. За словами мітингувальників, вони прийшли з вимогою не дати зам'яти справу депутата міськради Віктора Міщука.
- Наразі Міщук у лікарні. Що відомо про його стан.
- Деталі справи: чому аналізи на вміст алкоголю взяли в Ніжині, а не в Бахмачі, і через добу після аварії.
- 20 грудня у місті Бахмач Ніжинського району поховали 56-річного Віктора Яременка, який загинув у ДТП 18 грудня.
- Депутата Бахмацької міськради, підозрюваного у смертельній ДТП, відправили під варту.
- Депутат, який скоїв смертельну ДТП у Бахмачі, заперечує, що відмовлявся від медогляду
- 29 грудня апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу депутата Бахмацької міської ради Віктора Міщука. І залишив без змін ухвалу суду першої інстанції щодо тримання його під вартою 60 діб без права внесення застави.