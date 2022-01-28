Створити національну базу пташиних співів разом із чоловіком планує орнітологиня з Канева Євгенія Яблоновська-Грищенко. За тридцять років зібрала 10 тисяч записів птахів з різних місцин, розповіла жінка Суспільному.

Пані Євгенія може відрізнити спів зяблика і визначити, з якого він куточка України. За словами науковиці, ці птахи, як і люди, мають свій діалект та пісні. Втім, працює вона не сама, а з чоловіком Віталієм, теж орнітологом. Пара називає себе "вартовими чарівного світу".

Суспільне: Черкаси

Орнітологиня показала, як вона працює із записами: слухає спів зяблика, а потім за номером файлу шукає інформацію про нього у базі даних. Для прикладу журналістам вона продемонструвала запис із Житомирщини:

"Це з околиць сіл Підлуби і Рудня Іванівська. Чутно, що тут «‎перекликання» двох птахів. Типи пісень описані літерно-цифровим кодом".

Суспільне Черкаси

Напрацьовувала цю базу Євгенія Яблоновська-Грищенко протягом тридцяти років.

"Зяблик — це найбільш розповсюджений лісовий птах. Він дуже енергійно співає. Пісня в нього коротка та фіксована", — розповіла вона.

Суспільне Черкаси

У будь-яких птахів, зокрема і зябликів теж є діалекти:

"Коли ми вивчаємо звук, то порівнюємо різні типи пісень. У кожного птаха кілька типів пісень. І їх кількість обмежена на тій чи іншій території".

Чоловік пані Євгенії Віталій Грищенко фіксує птахів не на диктофон, а на фотоапарат. Для цього використовує спеціальні сховки:

"Якийсь чи шалаш робиться з гілок, очерету, чи просто намет невеличкий. Іноді сидиш годинами, доводиться витрачати багато часу".

Суспільне Черкаси

Фото Віталій Грищенко використовує як доказ реєстрації певного виду. Завдяки світлинам можна досліджувати, які види птахів є в області та контролювати зміни, зауважив він.

"Раніше зоологи працювали по-іншому: доказом була тушка, птаха вбивали, знімали з нього шкірку, і це був музейний експонат, який служив підтвердженням, що він є у фауні. Зараз усе змінилося. Більше використовують фотографію, фільмування", — розповів науковець.

За словами подружжя, вони прагнуть створити національну базу пташиних співів.

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