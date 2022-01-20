Черкащанин Дмитро Сивоконь опанував сопілку, дудук, діджереду, дінг та ще з десяток музичних інструментів. Тренується по декілька днів, аби знайти потрібне звучання. Про це чоловік розповів Суспільному.

Дмитро Сивоконь грає на діджеріду. Зауважив: це австралійський етнічний інструмент. Він додав: в Австралії його роблять з евкаліпту, а у нього – з пластику. Втім, зазначив, від того звучання не гірше.

"Якщо в нього сильно губами зробити, то виходить типу трембіти", – зазначив музикант.

Металеві трубки – насправді інструмент дінг, пояснив Дмитро:

"Металеві трубки різної довжини і молоточок".

Дмитро захопився музикою ще зі школи. Опанував 15 інструментів. На більшості з них навчився грати самостійно, методом інтуїтивного музикування.

Суспільне Черкаси Музикант Дмитро Сивоконь

"Я експериментувати люблю, розумію, що часто на деяких інструментах граю трішки у нетрадиційному вигляді", – розповів музикант.

Чоловік зазначив: щороку намагається вивчати новий інструмент. Але найбільше любить дудук.

"Звучання в нього дуже м'яке і близьке до людського голосу. І ще він мені цікавий тим, що на ньому складно грати. У порівнянні з іншими інструментами він дуже інтуїтивний. Тут недостатньо закрити отвори і просто подути, треба правильно з ним взаємодіяти", – пояснив Дмитро Сивоконь.

Основний секрет вдалого звучання – практика, контроль дихання і треновані голосові зв'язки, додав музикант.

Суспільне Черкаси Музикант Дмитро Сивоконь

Дмитро Сивоконь додав, що своєю музикою ділиться на творчих виступах, а основна його шанувальниця – донька Єва.

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