Її подвір'я прикрашають розмальовані глечики та відра, а кожен куточок оселі оздоблений картинами й виробами з монет і мушель. Жителька села Ротмістрівка, що на Смілянщині, Наталія Кохась майструвати любить із дитинства, хоча, розповіла Суспільному, що професійно ніде цьому не навчалася.

Наталія Кохась розмальовувати глечики почала вісім років тому. Згодом взялася оздоблювати казани та відра. Нині майструє разом із шестирічною онукою Поліною. За словами пані Наталії, любов до малювання онуці передалася від неї. Втім, майстриня додала, що на відміну від неї, онука має хист до малювання. Сама ж жінка використовує трафарети. Їх вирізає із журналів та розмальовок.

Суспільне Черкаси

Квіти малювати жінка любить найбільше: вони дарують їй душевний спокій:

"Квіти мені допомагають жити. Коли дуже погано, коли якісь проблеми зі здоров'ям, тоді малюю квіти".

П'ять років тому Наталія Кохась почала зображати квіти з мушель на картинах та використовувати їх у виробах.

За словами майстрині, рукоділля вимагає неабиякої витримки, зусиль, а ще – посидючості:

"Це дуже довго, наприклад, кожну пелюстку потрібно приклеювати, довго чекати, доки висохне, бо вони важкі та падають".

Суспільне Черкаси

Мушлями пані Наталія оздоблює також пляшки, вази та створює різноманітні композиції. Їх та камінці з різних куточків світу майстрині привозять рідні та знайомі.

"Я прошу, коли хтось їде на море, щоб мені привозили. Є з Одеси, є і з Єгипту привозили".

Що саме робитиме, додала жінка, наперед не планує. Час для своєї творчості знаходить переважно вночі.

"Удень у мене часу такого не має, зимою є трішки часу, але все одно розмальовую здебільшого вночі".

Суспільне Черкаси

Картини з копійок та серветок – одне з останніх захоплень Наталії Кохась. Серед усіх робіт найголовнішим досягненням жінка називає створене власноруч родинне дерево. Його на стіні одної з кімнат пані Наталія намалювала та оздобила два роки тому. Звідки в неї потяг та любов до творчості, пояснює так:

"Я дуже хотіла бути вихователькою і я нею стала. Я працювала 15 років у дитсадку. Це все звідти, оскільки там потрібно творити, творити й творити".

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