Ексклюзивно з раритетів та запчастин: черкасець виготовляє речі в стилі стімпанк

Черкасець Владлен Августинович створює речі в мистецькому стилі стімпанк. Основою його робіт є вживані запчастини та деталі раритетних механізмів.
Майстер розповів Суспільному, що захопився цим мистецтвом два роки тому. За цей час задекорував не лише стіни власної оселі.
Владлен Августинович виготовив світильник з пащі ведмедя і робот-годинник.
"Тут є і годинники, і справжні авіаційні прилади, є деталі з радянської "Ракети", яка курсувала Дніпром, від калькулятора деталі", – розповів чоловік.
Такі механічні вироби є в кожній кімнаті будинку Августиновичів. А почалося все з розробки інтер’єру для синового кафе, зауважив пан Владлен. Потім захоплення переросло у справу життя.
"Усі вироби можна розібрати на малесенькі запчастини. В основному це різьба. Зварюю дуже мало", – додав він.
У своїй роботі використовує метал, скло і шкіру. Їх шукає на "блошиних" ринках. За його словами, деяким із механізмів понад пів століття. Використовує й ті, що давно вийшли з ладу.
"Якщо придивитися до кожної роботи, можна побачити деталі знайомі з дитинства. Наприклад, від фотозбільшувача деталі, реле пральної машини. Я скуповую те, що можна відновити, і даю цьому нове життя", – розповів майстер.
Владленова дружина Ірина показала металеву "парочку", яка, на її думку, уособлює їхню родину. Вони теж дивляться в одному напрямку і намагаються в усьому підтримувати одне одного.
"Це щось таке юне, щось із середини. Хоч робота проста, її зробив Владлен швидко, але мене вона надихає. Коли ми сваримося, я йому кажу: якщо розійдемося, заберу її собі", – зазначила жінка.
Пані Ірина додала: щоб чоловіку в майстерні працювалося комфортно, ідеї втілювалися, а кожна деталь знаходила своє місце, варто дотримуватися кількох правил.
"Я готую каву за власним рецептом, додаю все "на око", але йому подобається. Потім даю йому простір і не турбую побутовими проблемами", – розповіла жінка.
Кожен виріб майстра зі стімпанку рухається, світиться або виконує якусь іншу функцію. Для цього достатньо їх під’єднати то електрики, покрутити або натиснути на якийсь із важелів.
Втім, у майстерні, за словами чоловіка, ще є багато непотребу, який з часом "оживе" в одному з мистецьких об’єктів.
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