Ексклюзивно з раритетів та запчастин: черкасець виготовляє речі в стилі стімпанк

Черкасець Владлен Августинович створює речі в мистецькому стилі стімпанк. Основою його робіт є вживані запчастини та деталі раритетних механізмів.

Майстер розповів Суспільному, що захопився цим мистецтвом два роки тому. За цей час задекорував не лише стіни власної оселі.

Владлен Августинович виготовив світильник з пащі ведмедя і робот-годинник.

Суспільне Черкаси Вироби пана Владлена ексклюзивні, виготовлені зі старих механізмів

"Тут є і годинники, і справжні авіаційні прилади, є деталі з радянської "Ракети", яка курсувала Дніпром, від калькулятора деталі", – розповів чоловік.

Такі механічні вироби є в кожній кімнаті будинку Августиновичів. А почалося все з розробки інтер’єру для синового кафе, зауважив пан Владлен. Потім захоплення переросло у справу життя.

"Усі вироби можна розібрати на малесенькі запчастини. В основному це різьба. Зварюю дуже мало", – додав він.

У своїй роботі використовує метал, скло і шкіру. Їх шукає на "блошиних" ринках. За його словами, деяким із механізмів понад пів століття. Використовує й ті, що давно вийшли з ладу.

Суспільне Черкаси Майстер використовує метал, скло і шкіру

"Якщо придивитися до кожної роботи, можна побачити деталі знайомі з дитинства. Наприклад, від фотозбільшувача деталі, реле пральної машини. Я скуповую те, що можна відновити, і даю цьому нове життя", – розповів майстер.

Владленова дружина Ірина показала металеву "парочку", яка, на її думку, уособлює їхню родину. Вони теж дивляться в одному напрямку і намагаються в усьому підтримувати одне одного.

Суспільне Черкаси Пані Ірина зауважила: ця "парочка" уособлює їхню родину

"Це щось таке юне, щось із середини. Хоч робота проста, її зробив Владлен швидко, але мене вона надихає. Коли ми сваримося, я йому кажу: якщо розійдемося, заберу її собі", – зазначила жінка.

Суспільне Черкаси Дружина майстра Ірина

Пані Ірина додала: щоб чоловіку в майстерні працювалося комфортно, ідеї втілювалися, а кожна деталь знаходила своє місце, варто дотримуватися кількох правил.

"Я готую каву за власним рецептом, додаю все "на око", але йому подобається. Потім даю йому простір і не турбую побутовими проблемами", – розповіла жінка.

Кожен виріб майстра зі стімпанку рухається, світиться або виконує якусь іншу функцію. Для цього достатньо їх під’єднати то електрики, покрутити або натиснути на якийсь із важелів.

Суспільне Черкаси Світильник

Втім, у майстерні, за словами чоловіка, ще є багато непотребу, який з часом "оживе" в одному з мистецьких об’єктів.

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