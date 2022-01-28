Львівські лікарі розповіли про стан дітей, яких збила автівка у Самборі

Стан двох дітей — 9 річного Андрія та 5-річного Владислава, які отримали травми внаслідок аварії в Самборі, стабілізувався. Їх перевели з реанімаційного у травматологічне відділення. Про це повідомили на Facebook-сторінці 1 ТМО Львова.

За словами лікарки-анестезіолога Зоряни Іванюк, внаслідок аварії, яка трапилась 23 січня, у обох хлопчиків діагностували забій головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. У 9-річної дитини — перелом обох гомілок. Як повідомили у лікарні, наразі стан братів стабілізувався:

"Дітей перевели із реанімації до травматологічного відділення. 9-річний Андрійко, якому багато з Вас здавали кров для операції, почувається значно краще. Його вже прооперували. Ушкоджені кістки йому стабілізували за допомогою спеціальних імплантів. Якщо все буде добре, за місяць він зможе ходити самостійно. Стан 5-річного Владика теж поліпшився. Він приймає препарати для покращення мозкового живлення та поки перебуватиме у гіпсі".

1 ТМО Львова Батько Володимир з 9-річним Андрієм

У закладі зазначили, для старшого хлопчика донорська кров вже не потрібна. Втім, закликають звертатися в пункт забору, що на вулиці Миколайчука, та поповнювати запаси крові для інших пацієнтів, які перебувають у критичному стані.

1 ТМО Львова 5-річний Владислав

Що відомо

23 січня водій автівки "Опель Вектра" в'їхав у сім'ю з двома дітьми, які перебували на тротуарі. Внаслідок цього 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років отримали травми

За словами волонтерки Уляни Фишко, в ДТП потрапила родина учасника АТО Володимира Возного.

Жінку з переломом руки та травмою голови доправили до Самбірської районної лікарні. Хлопчиків 9-річного Андрія та 5-річного Владислава — у дитячу лікарню в Львові.

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