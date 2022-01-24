Вночі, 24 січня, у дитячу лікарню 1 ТМО Львова доправили двох хлопчиків, яких напередодні збила автівка у Самборі. Про стан дітей Суспільному розповіла лікарка-анестезіолог Зоряна Іванюк.

Аварія трапилась 23 січня, близько 21:30. Тоді, як встановили правоохоронці, 20-річний водій автівки "Опель Вектра" в'їхав у сім'ю з двома дітьми, які перебували на тротуарі. Внаслідок цього 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років отримали травми.

За словами волонтерки Уляни Фишко, в ДТП потрапила родина учасника АТО Володимира Возного. Чоловік розповідає, коли трапилась аварія, повертався із дружиною та дітьми з прогулянки:

"Йшли з вулиці Шевченка, по лівій стороні тротуару, доходили до каплички. Я тягнув за собою на санчатах дітей. Дружина йшла позаду. Дивлюся — машина виїжджає на повороті, бачу що її заносить. За секунду розумію, що вона на мене летить. Ще за секунду я підлітаю. Потім розумію — зі мною все в порядку, лише болять ноги. Я встав і побіг до дітей. Дивлюся — жінка на землі, розбите лице, кричить: "Де діти? Шукай дітей!". Першого побачив майже під бампером машини — він почав кричати. Другого знайшов, але він не кричав і я перелякався. Багато машин позупинялися. Викликали швидку".

Жінку з переломом руки та травмою голови доправили до Самбірської районної лікарні. Хлопчиків 9-річного Андрія та 5-річного Владислава — у дитячу лікарню в Львові.

"Хлопчики до нас поступили близько 1 години ночі у важкому стані із поєднаною травмою. У обох хлопців є забій головного мозку. Так само закрита черепно-мозкова травма і також множинні переломи кінцівок та підозра на перелом тазу в старшого хлопця. Старшому будуть потрібні операції — обидві гомілки переламані. Молодший хлопчик не є в ясній свідомості, тому спостереження нейрохірургів є і буде необхідним", — каже Зоряна Іванюк.

За словами лікарки, старшому хлопчику під час операції може знадобитися кров рідкісної 4- групи. Аби здати кров, усі охочі можуть звернутися в пункт забору на вулиці Миколайчука.

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