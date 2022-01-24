На Львівщині водій авто збив 4 людей. Серед травмованих — діти

Учора, 23 січня, у Самборі, що на Львівщині, 20-річний водій авто "Опель Вектра" збив подружжя та двох дітей, які були на тротуарі. Травмованих госпіталізували до лікарень. Про це повідомили на Facebook-сторінці Поліції Львівської області.

Аварія трапилась близько 21:30. Тоді, як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний водій автівки "Опель Вектра" в'їхав у сім'ю з двома дітьми, які перебували на тротуарі. Внаслідок цього 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років отримали травми. Їх госпіталізували до медзакладів області.

Поліція Львівської області Фото з місця події

Як повідомила волонтерка Уляна Флишко, у ДТП потрапила родина учасника АТО із Самбора:

"Подружжя із двома синами поверталося саме додому. Діти були на санчатах. В цей час на них наїхав автомобіль. Водій не впорався із керуванням і його занесло на тротуар, де саме йшла сім'я захисника України. У чоловіка — травми колін. Дружина в цій ДТП зламала руку і травмувала голову. Ще в одного хлопчика — забій головного мозку, перелом ноги. Найбільше постраждав їхній старший син — Андрійко, 9 років".

Поліція Львівської області Фото з місця події

Зараз 9-річний хлопчик перебуває у Львівській дитячій лікарні, що на Орлика. Для малюка необхідна кров рідкісної 4- групи. Аби здати кров, усі охочі можуть звернутися в пункт забору на вулиці Миколайчука.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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