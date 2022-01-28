Пориви вітру та хуртовини: якою буде погода на Львівщині наступного тижня

На вихідні та наступного тижня у Львівській області прогнозують пориви вітру та хуртовини. В горах — до 12 градусів морозу. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського гідрометцентру.

29 січня: хмарно з проясненнями. Вночі очікують невеликий сніг, вдень — без істотних опадів. На дорогах — ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви до 20 м/с, слабкі хуртовини. Температура вночі від 3 до 8° морозу, вдень — 3° морозу-2° тепла. Можливе погіршення видимості через опади.

30 січня: хмарно. Часом опади, подекуди значні — мокрий сніг та сніг, дощ. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах — ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви до 25-27 м/с, хуртовини. 1 рівень небезпеки — жовтий. Температура вночі — 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

31 січня: хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах — ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, пориви до 22 м/с. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень — 3° морозу-2° тепла.

1-2 лютого: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 2 лютого часом мокрий сніг та сніг. На дорогах — ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 3-8° морозу, в горах — 10-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

3-5 лютого без істотних опадів, 6 – 7 лютого — невеликий мокрий сніг. Температура вночі 3, 6 та 7 лютого коливатиметься від 0 – 6° морозу, 4 – 5 лютого — від 5 до 11° морозу. Вдень синоптики прогнозують від 3° морозу до 3° тепла.

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