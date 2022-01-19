Ожеледиця у Львові: яка ситуація на вулицях міста та чи є травмовані

Вулиці Львова сьогодні, 19 січня, впродовж дня прибирали від снігу близько 80 машин. Вночі місто розчищали майже 50 машин. Незважаючи на це, чимало львів'ян скаржаться, що на вулицях міста — слизько. Про те, який стан вулиць у Львові, дізнавалося Суспільне.

86-річна львів’янка Софія Дзюбко йде до церкви, спираючись на ціпок. Жінка каже – ходити важко, бо слизько.

"Через ожеледицю дуже погано ходити. Тяжко, думаю – сунуся, зараз впаду, але якось, Богу дякувати, трохи палкою притримуюся", — каже Софія Дзюбко.

Суспільне Львів Львів'янка Софія Дзюбко

Скаржилися на ожеледицю львів'яни і на гарячій лінії міста. Зокрема, просили посипати тротуар на вулиці Базарній, повідомляли, що був лід на вулицях Кобилянської, Франка, Грушевського, Мартовича, Стефаника та інших.

"Наші підприємства реагують на гарячу лінію, повідомлення із поліції так само поступають, то ми оперативно їх опрацьовуємо і даємо в роботу. В кожної спецтехніки є розроблений маршрут, але врахуйте закоркованість. І так само добратися до якоїсь точки займає деякий час. Вночі працювати легше, бо машин немає", — каже керівник міського управління інженерного господарства Іван Матківський.

Суспільне Львів Ожеледиця у Львові

Львів’янка Світлана Грицюк каже, що біля її будинку прибрано. Немає нарікань і на те, як почищені вулиці в центрі міста.

"В нас прибрано біля будинку, бо ми маємо своє ОСББ. Ми маємо свого двірника. А тут у центрі, ну я не можу поскаржитися. Вулиці почищені. Тротуари почищені більш-менш. Це залежить від плитки. Якщо плитка слизька, то люди ковзаються і падають. Їдуть по плитці вже", — каже Світлана Грицюк.

Вночі вулиці міста розчищали майже 50 машин. Сьогодні, 19 січня, впродовж дня працює приблизно 80 машин. Також вулиці прибирають двірники.

"Вчора основні магістральні вулиці були розчищені, оброблені протиожеледним матеріалом. Більшу увагу ми вночі звернули на квартальні проїзди і також на тротуари внутрішньоквартальні. Зараз дороги розчищені. Всі підйоми, спуски посипані. Належним чином все опрацьовано", — каже Іван Матківський.

Суспільне Львів Прибирання вулиць

Впродовж доби через вуличні травми у 8-му міську лікарню та лікарню швидкої допомоги звернулися 40 людей. А від початку цього року лише у 8-му лікарню таких звернень було 450.

"Переважно – це забої в основному. Статистика по переломах теж зросла відносно попередніх місяців, тому що у нас є вуличний травматизм. Це переломи кісток гомілок, переломи променевої кістки, у старшого віку пацієнтів також переломи шийки стегнової кістки", — каже лікар травмпункту 8-ї лікарні Юрій Іванишин.

Медики радять після падіння на вулиці звертатися до лікарів того ж дня.

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