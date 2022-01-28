З понеділка, 31 січня, учні 5-11 класів шкіл Миколаєва перейдуть на дистанційну форму навчання. Відповідне рішення 28 січня прийняли члени міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця начальника міського управління охорони здоров’я Світлана Макарова.
За словами Світлани Макарової, повернення до дистанційного навчання пов’язане з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті та загостренням сезонних захворювань ― грипу та ГРВІ.
"Учні 1-4 класів, дитячих садків та спеціальних класів навчатимуться очно. Проте кожен клас може приймати самостійно рішення про перехід на дистанційне навчання", ― сказала Світлана Макарова.
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Зі слів Макарової, учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно щонайменше два тижні ― до 14 лютого.
Що відомо
- Станом на 28 січня у школах Миколаєва на коронавірус хворіють 250 дітей та 121 працівник.
- На Миколаївщині протягом доби 27 січня на коронавірус захворіли 128 дітей віком до 18-ти років.