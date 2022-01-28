Протягом минулої доби 27 січня на території Миколаївської області зареєстрували 598 нових випадків COVID-19. Це на 18 випадків менше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли чотири людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 395, у Первомайську ― 57, в Южноукраїнську ― 14, в Очакові ― дев’ять, у Вознесенську ― три. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 120 нових випадків коронавірусної хвороби.

Протягом доби захворіли 128 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіла 120 651 людина.

Протягом минулої доби одужали 167 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 113 597 людей.

За минулу добу 27 січня медики зареєстрували чотири летальні випадки, викликані перебігом коронавірусної хвороби.

"З них у Первомайську ― одна людина, у Вознесенську ― одна та на інших адміністративних територіях ― дві людини. За віковими категоріями померлі відносяться до наступних груп: 50-59 років ― одна людина, 60-69 ― одна, 80-89 ― дві", ― розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 28 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 525 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 105 хворих, із них дев'ять - вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 22,46 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2 406 нових випадків коронавірусної хвороби та чотири смерті від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 784 нові випадки за добу та чотири смерті від наслідків COVID-19.

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