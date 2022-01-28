Через тропічний шторм на півдні Африки загинули десятки осіб

Три південноафриканські країни – Мадагаскар, Мозамбік та Малаві – потрапили в зону тропічного штурму Ана. Через сильні вітри та зливи кількість жертв вже досягає близько 80 людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Через тропічний шторм на Мадагаскарі 24 січня сталися зсуви ґрунту, що призвело до пошкодження інфраструктури. Після цього протягом тижня циклон перейшов на Мозамбік та Малаві та приніс сильні зливи.

Зранку 28 січня рятувальники та влада в усіх трьох країнах проводили оцінку пошкоджень через шторм. 27 січня Мадагаскар заявив про 48 загиблих внаслідок негоди. Мозамбік повідомляє про 18 загиблих, у Малаві – 11 загиблих.

Циклон також частково зачепив і територію Зімбабве, проте про жертви там не повідомляється.

У трьох постраждалих країнах пошкоджено десятки тисяч будинків, деякі з них зруйновано. Через розлиття річок, зруйновано багато мостів, вода залила пасовища, що принесло додаткові збитки населенню.

У Мадагаскарі 130 тисяч людей мусили залишити свої будинки. У столиці держави, місті Антананаріву, школи та спортзали стали тимчасовим притулком для біженців.

У північному та центральному Мозамбіку циклон знищив 10 тисяч домівок та десятки шкіл та шпиталів. Знищено також систему електропостачання.

Метеорологи попереджають, що над Індійським океаном формується ще один циклон. Очікується, що вже наприкінці тижня він досягне півдня Африки.

У сусідній країні Малаві уряд оголосив стан стихійного лиха. Більша частина країни втратила доступ до електроенергії через те, що вода залила генераторні станції. 27 січня у деяких регіонах країни електропостачання було відновлено. Проте, в решті місць було знищено інфраструктуру, яка забезпечує електропостачання.

Повідомляється, що за останні кілька років у південній частині Африки часто трапляються шторми, які приносять значні збитки.

Що відомо

У Греції в ніч на 25 січня рятувальники та військові евакуювали тисячі людей, які застрягли у своїх автомобілях на автомагістралі в Афінах після сильної снігової бурі.

Через снігопад у Туреччині українські туристи понад добу не можуть вилетіти до Києва. При цьому у турецькому місті Анталья в районі Мраморного моря вперше за 29 років випав сніг.

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