Через снігопад у Стамбулі (Туреччина) українські туристи вже близько доби залишаються в аеропорту імені Ататюрка.

Про це Суспільному повідомили пасажири зі скасованого рейсу до Києва.

Відповідно до онлайн-табло української авіакомпанії SkyUp, виліт рейсу PQ492 до Києва, який мав вилетіти 24 січня, затримується до 15:30 25 січня.

Як повідомили у аеропорту Ататюрка у Стамбулі, "призупинення польотів продовжено до 13:00 25 січня через погодні умови".

Однак попри заплановане відновлення перельотів після 13:00, згідно з онлайн-табло стамбульського летовища, скасовано також низку рейсів до Києва авіакомпаній Міжнародних авіаліній України, Turkish Airlines, Egyptair AirSerbia, заплановані на вечір 25 січня.

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Що кажуть пасажири

Як розповіла Суспільному одна з пасажирів, які застрягли у Стамбулі, через те, що було скасовано всі рейси, в аеропорту утворилися черги за посадковими талонами. Щоб отримати його необхідно простояти близько 5 годин.

Фото: Валентина Грищенко Пасажири змушені спати на підлозі аеропорту

Як відзначила українка, на другу добу після скасування рейсів, людей в терміналах стало менше, оскільки їх почали потроху розселяти. Водночас за її словами, місцях у готелях не вистачає.

Негода у Туреччині

У більшості міст країни другу добу тривають сильні снігопади, покрив подекуди збільшився до 80-85 сантиметрів.

В аеропорту Стамбула 24 січня через значну кількість снігу обвалився дах одного з вантажних терміналів, передає Hurriyet.

Окрім того, через негоду закрилися торговельні центри, перестала працювати доставка їжі, а в міських кіосках не залишилося товарів, тому що постачальники не змогли їх привезти.

Тисячі людей застрягли у автівках та автобусах на магістралях, декому через негоду довелося провести в заторів понад 12 годин.

Що відомо

У турецькому місті Анталья в районі Мраморного моря вперше за 29 років випав сніг.

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