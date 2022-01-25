Вантажне судно під прапором Коморських островів сіло на мілину неподалік Криту

Судно під прапором Коморських островів 25 січня сіло на мілину на північно-західному узбережжі Криту та розкололося навпіл внаслідок ударів хвиль.
Про це повідомляє видання Ekathimerini.
Згідно з повідомленням, судно розкололося вже після того, як всі члени екіпажу були евакуйовані силами берегової охорони, рятувальниками та екіпажами ще двох кораблів, які відреагували на сигнал лиха.
Згідно з повідомленням, 10 членів екіпажу доставлені до лікарень з серйозними симптомами гіпотермії та потрапляння води у дихальні шляхи.
Судно Manassa Rose прямувало з Туреччини до Лівії. У Туреччині в цей час відбувалася одна з найсильніших хуртовин в регіоні за останнє десятиліття. Судно сіло на мілину у гирлі затоки Кіссамос.
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