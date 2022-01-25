У Греції рятувальники і військові працювали всю ніч, щоб евакуювати тисячі людей, які застрягли в своїх автомобілях на автомагістралі в Афінах після сильної снігової бурі. Про це повідомляє Reuters. Заметіль пройшла країною в понеділок, 24 січня. Вона охопила столицю і спричинила транспортний хаос.

За даними агенції, до початку вівторка, 25 січня, були евакуйовані понад три з половиною тисячі людей. Близько 1 200 автомобілів так і залишилися на головній кільцевій дорозі столиці, повідомив речник уряду Янніс Ойконому.

“У нас була дуже важка ніч, і триває надскладна евакуація”, — сказав Ойконому грецькому телебаченню.

Коли вночі знизилася температура, солдати роздавали водіям їжу, воду і ковдри. Дехто провів в автомобілях понад 10 годин.

Влада оголосила вівторок вихідним, закривши державні установи та приватні підприємства, за винятком супермаркетів, аптек і заправних станцій у районі Афін і на деяких островах.

Частина Афін постраждала від відключень електроенергії. Нині бригади працюють над відновленням електропостачання.

За даними Reuters, п’ятнадцять пасажирів отримали поранення, коли на залізниці намагалися тягнути потяг із близько 200 пасажирами, який зупинився через сильний сніг у центральній Греції.

За прогнозами синоптиків, у Греції шторм “Ельпіда” триватиме до середи.

Що відомо

У турецькому місті Анталья в районі Мраморного моря вперше за 29 років випав сніг. На решті території країни також тривають снігопади, подекуди покрив становить до 50-60 сантиметрів. Через сильний снігопад зупинився аеропорт Стамбула, передає Hurriyet.

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