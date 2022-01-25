Вперше за 29 років. В Анталії випав сніг

У турецькому місті Анталья в районі Мраморного моря вперше за 29 років випав сніг.
"Ми кинулися на вулицю, коли падав сніг. Ми дуже щасливі. Снігопад був такий хороший, що ми зняли стрес", — розповіла місцева мешканка Бюшра Бетюль, передає турецьке видання NTV.
Востаннє сніг на пляжах містах був у 1993 році, покрив був 5 сантиметрів.
Водночас на решті території країни також тривають снігопади, подекуди покрив становить до 50-60 сантиметрів.
Через сильний снігопад зупинився аеропорт Стамбула, передає Hurriyet.
"У зв'язку з несприятливими умовами всі польоти були тимчасово припинені з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні аеропорту
На летовищі через значну кількість снігу обвалився дах одного з вантажних терміналів. Через снігопад тисячі людей також застрягли у заторах на магістралях.
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