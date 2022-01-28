28 січня о 15:45 криголам “Ноосфера” вирушив з Одеського порту в перший рейс до Антарктиди, повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Екіпаж корабля складається із 26 людей. Серед них є українці та іноземці, які працювали на Британську антарктичну службу. Крім того, до Антарктиди “Ноосфера” повезе членів наукової експедиції. Вони мають замінити працівників на Українській арктичній станції “Академік Вернадський”.

Перша зупинка рейсу відбудеться у порті міста Пунта-Аренас в Чилі. Там на корабель завантажать додаткове обладнання та припаси, після чого криголам вирушить до “Академіка Вернадського”. Звідти дослідники відправляться вивчати біорізноманіття та екологічний стан морської води на півночі Антарктиди.

Євген Дикий зазначив, що за планом рейс триватиме до травня 2022 року. Перед відбуттям до України, “Ноосфера” знову зупиниться біля “Академіка Вернадського” аби забрати частину науковців.

Що відомо

Криголам 30 років працював у складі Британської антарктичної місії. У серпні його придбали для української антарктичної станції "Академік Вернадський".

У 1996 році саме цей криголам доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

"Джеймс Кларк Росс" належить до криголамів одного з найвищих класів. Судно може рухатися крізь шар криги товщиною до 4 метрів за екстремальних умов, і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до 1,5 метра.

5 жовтня дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс" зайшов до одеського порту. 29 жовтня під час візиту до Одеси Президент Володимир Зеленський заявив про те, що криголам "Джеймс Кларк Росс" перейменували на "Ноосферу".

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