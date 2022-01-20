До 28 січня криголам "Ноосфера" вирушить у свою першу експедицію під українським прапором. Рейс на станцію "Академік Вернадський" розрахований на 4 місяці. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. За його словами, наразі залишилося завести наукове обладнання, а також оформити документацію.

До експедиції криголам готували на Чорноморському судноремонтному заводі. Там судно пройшло технічне обслуговування. Зараз "Ноосфера" стоїть в Одеському порту.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

На судні перевірили абсолютно усе - від двигунів до роботи душових кабін – розповів старший механік Андріс Кубулінс.

Суспільне Одеса Старший механік Андріс Кубулінс

"Ходові випробування проходили із мосту, регістр конкретно ставив якусь фігуру, викрутас, яку судно повинно було виконати. Наприклад: повним ходом зробити вісімку чи повним ходом різко зупинитися. Усе це перевірялося, все в нас пройшло на ура", − сказав старший механік.

Наразі на криголамі немає приладів для наукових досліджень. Усі інші речі можна побачити у трюмах. В одному із них - будматеріали, надувні шлюпки, комплект для генератора, помпа для перекачування палива.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

У команді "Ноосфери" 27 моряків та до 50 науковців й інженерів. Для них усіх готуватиме кухар Олексій Задорожній. Каже, що меню складатиметься із різних страв. Їх обиратимуть за результатами недільного опитування, яке проводитимуть щотижня. Оскільки у команді представники різних національностей, то й кухня буде інтернаціональна – відзначив чоловік.

"Кожен день у нас буде відповідати різним кухням: день мексиканської кухні, день італійської кухні, день китайської кухні, української тощо. Наприклад: однієї тільки картоплі ми брали близько 2,5 тонн. У нас є спеціальні камери для зберігання картоплі, борошна, макаронів й молочних продуктів", − сказав Олексій Задорожній.

Суспільне Одеса Кухар Олексій Задорожній

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Вирушити до станції "Академік Вернадський" криголам має до 28 січня. У науковій програмі – відбір донних осадів та зріз океанічних вод. Планується перевірити, як вони змінилися за 20 років, розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Також за його словами на станцію завезуть речі та вантажі, а повернутися судно має не пізніше червня.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"В першу чергу треба буде закачати пального достатньо велику кількість. Будемо заливатися під зав’язки, все одно доведеться ще добирати. Також зробимо запас їжі на рік, ну треба й іншу купу різних інших речей: запчастин та іншого, що буде завозитися для зимівлі", − пояснив Євген Дикий.

Суспільне Одеса Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий

Зазначимо, 1 грудня директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розказав Суспільному про те, що криголам відправиться до Антарктиди у середині січня 2022 року.

На його борту розміщені декілька лабораторій для вивчення зразків морської води, та ґрунтів із дна, дослідження представників океанської флори та фауни та для проведення хімічних експериментів, фіксування кліматичних змін.

Що відомо

Криголам 30 років працював у складі Британської антарктичної місії. У серпні його придбали для української антарктичної станції "Академік Вернадський".

У 1996 році саме цей криголам доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

"Джеймс Кларк Росс" належить до криголамів одного з найвищих класів. Судно може рухатися крізь шар криги товщиною до 4 метрів за екстремальних умов, і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до 1,5 метра.

5 жовтня дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс" зайшов до одеського порту.

29 жовтня під час візиту до Одеси Президент Володимир Зеленський заявив про те, що криголам "Джеймс Кларк Росс" перейменували на "Ноосферу".

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