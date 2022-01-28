COVID-19 на Запоріжжі: понад 600 нових випадків за добу та 10 летальних

За минулу добу, 27 січня, в Запорізькій області виявили 641 новий випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 10 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 231.
Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
У регіоні станом на 27 січня продовжує лікуватись 3 655 пацієнтів. За минулу добу обстежили 2 844 людини.
Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 187 327 мешканців, з них одужали 178 177, загальна кількість померлих – 5 492.
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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:
- 15-45 – цілодобова урядова лінія
- 0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру
- 707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру
Що відомо
- Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Рада Європейського Союзу 25 січня прийняла рішення про зміну правил пересування для туристів. Відтепер рішення про перетин кордону прийматимуть на підставі COVID-сертифікату та стану здоров’я людини, а не епідеміологічної ситуації у країні походження.