COVID-19 на Запоріжжі: понад 600 нових випадків за добу та 10 летальних

За минулу добу, 27 січня, в Запорізькій області виявили 641 новий випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 10 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 231.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У регіоні станом на 27 січня продовжує лікуватись 3 655 пацієнтів. За минулу добу обстежили 2 844 людини.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 187 327 мешканців, з них одужали 178 177, загальна кількість померлих – 5 492.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Рада Європейського Союзу 25 січня прийняла рішення про зміну правил пересування для туристів. Відтепер рішення про перетин кордону прийматимуть на підставі COVID-сертифікату та стану здоров’я людини, а не епідеміологічної ситуації у країні походження.

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