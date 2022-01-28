Сумчанка Крістіна Ющук здобула медаль на чемпіонаті України з боксу серед молоді до 22 років. Про це повідомив Суспільному тренер спортсменки Віталій Воловик.

Вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Суми" у ваговій категорії до 60 кілограмів отримала бронзу.

"Це — нова вікова група. Перші бої – це вже дорослі, до 22-х років. Ми були в "молодіжці", а тепер перейшли в групу (ред.) жінки до 22-х років. Пробуємо, входимо. Трохи інші вже навантаження. Трошки програли. Досвіду не вистачило", — розповів він.

На турнірі у ваговій категорії Крістіни виступили вісім спортсменок. У першому колі сумчанка перемогла боксерку з Хмельницького, а у півфіналі поступилась господарці рингу – спортсменці з Тернополя.

На чемпіонаті брали участь близько 200 учасників зі всіх регіонів країни. Сумщину представляла єдина боксерка. Змагання відбулись у Тернополі.

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