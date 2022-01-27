Юні спортсмени з Сумщини стартували у чемпіонаті України з біатлону

Спортсмени з Сумщини беруть участь у чемпіонаті України з біатлону серед юніорів та юніорок. Він стартував 27 січня на Львівщині — у навчально-спортивній базі "Тисовець".

Відкривали змагання індивідуальні гонки. Першими на старт вийшли юніори, продовжили програму першого змагального дня чемпіонату юніорки. Про виступи біатлоністів Сумщини телефоном розповів тренер команди Віктор Бондаренко.

"З Сумщини беруть участь 23 хлопців і дівчат. Стартували не всі, тому що трішки прихворіли. Завтра в спринті буде набагато більше бігти. Друге місце посів Чихарь, третє – Грущак, п’яте — Кошман Володимир. Наші дівчата — слабіші: посіли четверте, п’яте, восьме, одинадцяте місця", — зазначив він.

28 січня у Тисовці відбудуться спринтерські гонки, 30 січня — гонки переслідування. Завершиться чемпіонат естафетами у юніорів 31 січня та юніорок — 1 лютого.

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