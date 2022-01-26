Сумський тренер увійшов до складу Всесвітньої ради грепплінгу

Віцепрезидента Федерації грепплінгу України, заслуженого тренера України, викладача Сумського державного педагогічного університету Сергія Чередніченка обрали до керівництва Всесвітньої ради грепплінгу (World Grappling Committee). Про це повідомили у Facebook федерації грепплінгу України.

Сергій Чередніченко з 2004 року займається грепплінгом. Нині тренує спортсменів грепплерів та панкратіастів. За роки тренерської роботи він виховав чотирьох Заслужених майстрів спорту України, 12 майстрів спорту міжнародного класу і низку майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту України.

"Ми будемо розвивати грепплінг в Україні і захищати інтереси українських спортсменів на міжнародній арені", - сказав Суспільному Сергій Чередніченко.

Що відомо

У листопаді 2021 року сумські панкратіасти, тренером яких є Сергій Чередніченко, стали чемпіонами світу.

У 2020 році двоє сумських бійців ММА, яких тренував Сергій Чередніченко, увійшли до рейтингу міжнародної організації World Warriors Fighting Championship.

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber