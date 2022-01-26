У Сумах збірна команда України зі стрільби з лука 26 січня розпочала підготовку до Чемпіонату Європи. Відбір на європейські старти відбувся двома днями раніше у Львові. З сумськими спортсменами, які потрапили до збірної, на тренуванні поспілкувався Олександр Качанов.

Сумчани Олексій Гунбін та Артем Овчинников були серед спортсменів-перетендентів на участь у чемпіонаті Європи. З шести спортсменів у Львові відібрали трьох. Серед них - Олексій, Артем же потрапив до складу запасних.

"Враховуючи обставини – те, що я захворів і тільки одужав, і поїхав на відбір – це, в принципі, мало так бути. Добре, що я зміг відновитися та показати більш-менш нормальний результат", - сказав Гунбін.

Міг би виступити краще, але не вдалося показати свою майстерність на повну, розповів Артем Овчинников.

Чемпіонат Європи відбудеться з 14 по 19 лютого. Прийматиме його словенське місто Лашко. Про перспективи збірної команди України на цьому турнірі розповів тренер Євген Гаркуша.

"Дуже сильна команда. Сподіваюся, що медалі будуть у будь-якому разі. Стріляють зараз "міцно", сильно, впевнено. Тому більш ніж впевнений, що медалі будуть", - сказав він.

Крім Олексія Гунбіна та випускника Сумського державного педагогічного університету чернівчанина Івана Кожакаря, до складу збірної увійшов сумчанин Владислав Лісняк.

У жіночій команді виступатимуть випускниця СумДПУ Анастасія Павлова з Херсонської області, львів’янка Вероніка Марченко та сумчанка Поліна Родіонова. Ще одна сумчанка – Дар'я Коваль Дар’я – у Львові кваліфікувалась до юніорської команди.

Читайте також

Гравчині МСК "Сумчанка" перемогли у турі чемпіонату України з індорхокею.

Сумчани лідирують у своєму дивізіоні у чемпіонаті України з флорболу.

Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів завершився у Сумах.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber