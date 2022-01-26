Анатолія Безсмертного призначили головним тренером футбольного клубу "Альянс" з Липової Долини. На цій посаді він замінив Юрія Ярошенка, який пройшов з командою шлях від першої ліги чемпіонату області до першої футбольної ліги України.

"Своє рішення обіймати посаду головного тренера ФК "Альянс" я прийняв після розмови з Юрієм Ярошенком. Це — людина, яку я дуже поважаю. Наша спільна позиція: команда має розвиватися, тому і наша співпраця буде плідною. Я точно знаю, що в нас все вийде", — сказав Безсмертний.

Що відомо про Анатолія Безсмертного

Футболом Анатолій Безсмертний почав займатися в київській СДЮШОР "Динамо". Професійну кар'єру розпочав у 1987 році, гравцем сімферопольської "Таврії", яка виступала у другій лізі союзного чемпіонату. Пізніше виступав у "Галичині", "Приладисті", київському "Динамо", тюменському "Динамо-Газовик", "Ростсільмаші", новоросійському "Чорноморці", "Динамо" (Ставрополь). Виступав за київський аматорський клуб "Металіст УГМК", бєлгородський "Салют-Енергія", черкаський "Дніпро". Як тренер почав працювати з останнім клубом.

У 2017 році був головним тренером футбольного клубу "Суми". Останньою командою Анатолія Безсмертоного була "Вікторія" з Миколаївки. У січні 2022 року було оголошено про купівлю "Альянсу" президентом "Вікторії" Сергієм Бондаренком. Нині обидві команди проходять передсезонний збір. Юрій Ярошенко продовжить роботу у структурі "Альянсу".

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