Підрозділи Сил територіальної оборони Дніпропетровщини поки не отримали фінансування й приміщення для своєї роботи. Про це Суспільному повідомив заступник начальник регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід” Євген Щербань.

Попри те, що згідно із законом "Про основи національного спротиву" органи місцевого самоврядування повинні брати участь у створенні територіальної оборони та частково забезпечувати її коштами, фінансування, каже посадовець, зараз немає.

Завдання і проблеми

"Фінансування ми ще не отримали. Заявки від нашого підрозділу подані по структурі територіальної оборони до органів місцевого самоврядування, очікуємо на реалізацію. Потреби значні, тому що це нова організаційна структура, яка взагалі не мала попередньо жодного забезпечення", - розповів Євген Щербань.

Він зазначає: є проблема і з приміщеннями. Стосовно цього питання військові також зверталися до органів місцевого самоврядування. Однак поки теж чекають на дії з боку влади у вирішенні цієї проблеми.

"Приміщень на даний час в Дніпропетровській області трішки не вистачає, хочеться кращого пошуку. На жаль, більшість відповідних приміщень перейшла в комунальну власність", - каже посадовець.

Як говорить Євген Щербань, територіальна оборона - не нова структура для України. Однак раніше підрозділи ТрО перебували у складі Сухопутних військ ЗСУ.

З 1 січня цього року була створена нова система управління Сил територіальної оборони. Завдання, які стоять перед Силами тероборони: участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та прикриття державного кордону, здійснення охорони та оборони важливих державних об’єктів, підготовка молоді та населення до національного спротиву і ряд інших заходів.

І військові, і цивільні

Військовослужбовець роти охорони та обслуговування регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід” Максим Бойков вступив до лав Сил територіальної оборони два тижні тому. До цього майже три роки був у резерві ЗСУ. Чоловік каже: як тільки відкрилась частина та з’явились вакантні посади - пішов на службу.

До лав ТрО, каже Євген Щербань, вступили як військові, так і цивільні. Однак, набір триває постійно. Долучитися можуть громадяни України віком від 18 до 60 років, які за станом здоров’я придатні до проходження служби.

Сили територіальної оборони формуються у декілька етапів, які триватимуть до 1 червня. Зараз підрозділи готуються до початку проведення тренувань військовослужбовців та роботи з цивільним населенням, яка полягатиме у первинній підготовці усіх охочих. Їх навчатимуть тактичній медицині, поводженню зі зброєю та основам мінної безпеки.

Міський голова Дніпра Борис Філатов під час сесії 26 січня зауважив, що з понеділка відбудеться закрите спілкування між керівниками обласних центрів та керівництва Міністерства оборони та Генеральним штабом стосовно територіальної оборони. Про рішення, які будуть ухвалені, він проінформує депутатський корпус.

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