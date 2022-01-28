За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 913 осіб

1 913 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 784 людини, другою дозою – 756, бустерною дозою вакцинували 366 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 722 547 жителів.

81 098 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 27 січня 2022 року. Одну дозу отримали 28 185 осіб, другу дозу – 27 228, додаткову дозу отримали 705 осіб, бустерну дозу – 24 980 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 278 387 людей, з них отримали одну дозу – 15 278 385 осіб, дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626, бустерну дозу – 296 099 осіб. Загалом провели 30 166 832 щеплення.

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