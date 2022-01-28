На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 625 осіб

У 1 625 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 150 осіб. Померли двоє людей. Медики провели 3 420 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (187 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 10, Великодедеркальська сільська ОТГ – 4, Вишнівецька селищна ОТГ – 14, Кременецька міська ОТГ – 86, Лановецька міська ОТГ – 43, Почаївська міська ОТГ – 4, Шумська міська ОТГ – 26

Тернопільський район (949 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 32, Бережанська міська ОТГ – 66, Білецька сільська ОТГ – 20, Великоберезовицька селищна ОТГ – 47, Великобірківська селищна ОТГ – 8, Великогаївська сільська ОТГ – 16, Залозецька селищна ОТГ – 27, Збаразька міська ОТГ – 71, Зборівська міська ОТГ – 55, Золотниківська сільська ОТГ – 5, Іванівська сільська ОТГ – 7, Козівська селищна ОТГ – 52, Козлівська селищна ОТГ – 21, Купчинецька сільська ОТГ – 3, Микулинецька селищна ОТГ – 31, Нараївська сільська ОТГ – 15, Озернянська сільська ОТГ – 26, Підволочиська селищна ОТГ – 49, Підгаєцька міська ОТГ – 53, Підгороднянська сільська ОТГ – 13, Саранчуківська сільська ОТГ – 3, Скалатська міська ОТГ – 21, Скориківська сільська ОТГ – 4, Теребовлянська міська ОТГ – 48, Тернопільська міська ОТГ – 256.

Чортківський район ((489 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 29, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3, Борщівська міська ОТГ – 61, Бучацька міська ОТГ – 23, Васильковецька сільська ОТГ – 8, Гримайлівська селищна ОТГ – 8, Гусятинська селищна ОТГ – 20, Заводська селищна ОТГ – 4, Заліщицька міська ОТГ – 90, Золотопотіцька селищна ОТГ – 4, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 5, Колиндянська сільська ОТГ – 20, Копичинецька міська ОТГ – 35, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 11, Монастириська міська ОТГ – 17, Нагірянська сільська ОТГ – 10, Скала-Подільська селищна ОТГ – 10, Товстенська селищна ОТГ – 30, Трибухівська сільська ОТГ – 13, Хоростківська міська ОТГ – 3, Чортківська міська ОТГ – 85.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіло 121 835 осіб, з них 107 335 вже видужали та 2 217 людей померли.

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