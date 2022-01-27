ТКГ не відкидає ідею проведення зустрічей у Стамбулі

У Тристоронній контактній групі обговорюється можливість проведення очних зустрічей у Стамбулі.

Цю інформацію підтвердив голова української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Андрій Костін в ефірі програми "Інформдень", повідомляє телеканал "Дом".

За його словами, раніше при обговоренні такої ініціативи жодна зі сторін не висловлювала своїх заперечень. Нині пропозиція не відкинута, але Росія ініціює повернення перемовин на майданчик у Мінську, зауважив голова української делегації.

Костін також додав, що це неприйнятно і для України і, як він припустив, для міжнародних посередників. Окрім того, він зауважив, що очні зустрічі можуть бути конструктивнішими, аніж відеоконференції.

Раніше Туреччина запропонувала провести перемовини Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України у Стамбулі.

Що відомо

19 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

У грудні 2020 року року президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання кримських татар, незаконно утримуваних Кремлем в окупованому Криму і на території РФ. У цей час Туреччина активно допомагала над прискоренням процесу повернення військовополонених з Росії.

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