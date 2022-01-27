27 січня представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції провели урок з протимінної безпеки для учнів 5-9 класів Миколаївського ліцею №60 ― навчали розрізняти вибухонебезпечні предмети та як діяти у разі їх виявлення.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця надзвичайників Ілляна Пацюк.

Поліцейський та рятувальник продемонстрували школярам макети різних боєприпасів, спеціальні попереджувальні знаки, захисний одяг та роботу з міношукачем. Також розповіли, що таке вибухонебезпечний предмет та якими бувають наслідки вибухів.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Поліцейський демонструє макети вибухівки

За словами вчительки Тетяни Степанової, подібні уроки у школі організовують щонайменше двічі на рік.

"Правильно оцінити ситуацію і правильно діяти важливо для кожного, особливо для працівників освіти, бо від вчителів часто залежить життя учнів. Тому такі навчання допомагають і дітям, і вчителям зрозуміти, як правильно діяти під час надзвичайних ситуацій", ― сказала Тетяна Степанова.

По закінченню заходу діти та вчителі відпрацювали алгоритм евакуації.

"Лунають три довгі дзвінки. Це означає, що потрібно залишитити приміщення. Учні вдягаються, вчителі беруть з собою журнали, перевіряють всіх дітей і переводять їх у спеціально відведене місце. Для Миколаївського ліцею №60 ― це стадіон", ― розповіла Ілляна Пацюк.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Учень ліцею приміряє бронежилет

За інформацією інспектора відділу вибухотехнічної служби Геннадія Лєшана, протягом 2021 року до відділу вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшло 400 викликів. З них 50 ― хибні. Йдеться про фейкові "мінування".

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