У Києві проїзд у комунальному транспорті для школярів залишиться безоплатним. Для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Наразі майже для половини учнів уже оформили і видали новий електронний документ.

“Нині чинне законодавство не дає змоги іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І у разі відсутності картки батькам доведеться сплачувати за проїзд дитини у громадському транспорті”, — йдеться у повідомленні.

У КМДА пояснили, що електронна картка учня не тільки дасть змогу оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярами. Надалі місто планує використовувати нові сервіси як додатковий функціонал для карток. Зокрема, для оплати харчування або контролю батьками за оцінками дітей.

Проєкт “Електронна картка учня” започаткували у 2019 році.

Що відомо

У Києві 18 січня знову "замінували" школи та метро.

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