У Києві запустили ще три автобуси на заміну "маршруткам"

Минулого тижня у столиці почали курсувати ще три автобусні маршрути, які дублюють схему руху маршрутних таксі.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА. За словами посадовця, загалом минулого тижня у столиці запустили 5 нових автобусних маршрутів — №№ 22, 36, 50, 57 та 105.

"Із них три маршрути дублюють схеми маршрутних таксі. Зокрема, траса автобусного маршруту № 22 повністю дублює схему маршрутного таксі № 220, маршрут № 50 дублює схему маршрутного таксі № 500 та № 57 дублює схему маршрутного таксі № 576. Відтепер вказані маршрутні таксі, які належали КП "Київпастранс", припинять роботу", – зазначив Поворозник.

За його словами, метою заміни "маршруток" є підвищення якості пасажирських перевезень у столиці. Зокрема, на всіх нових маршрутах курсуватимуть автобуси великої та надвеликої місткості зі 100% рівнем низької підлоги.

"Ми неодноразово говорили про те, що місто поступово відходитиме від маршрутних таксі й, відповідно, покращуватиме якість перевезень", — пояснив посадовець.

При цьому загалом за останні 7 років КП "Київпастранс" припинив роботу своїх 35 маршрутних таксі, зазначив Микола Поворозник.

Яка схему руху автобусів

За даними КМДА та інформацією КП "Київпастранс", рух маршрутів організовано наступним чином:

автобус № 22 " Вулиця Тростянецька – вулиця Медова" за наступною схемою: вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Декабристів (у зворотному напрямку – вулиця Ревуцького) – проспект Миколи Бажана – Південний міст – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – Деміївська площа – проспект Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вулиця Святослава Хороброго (Народного Ополчення);

Вулиця Тростянецька – вулиця Медова" за наступною схемою: вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Декабристів (у зворотному напрямку – вулиця Ревуцького) – проспект Миколи Бажана – Південний міст – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – Деміївська площа – проспект Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вулиця Святослава Хороброго (Народного Ополчення); автобус № 36 "Вулиця Сирецька – станція метро "Дорогожичі" за наступною схемою: вулиця Кирилівська – Цукровий провулок – вулиця Сирецька – вулиця Ольжича – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка, у зворотному напрямку – вулиця Оранжерейна – вулиця Дорогожицька – вулиця Олени Теліги – вулиця Ольжича – вулиця Сирецька – вулиця Кирилівська;

"Вулиця Сирецька – станція метро "Дорогожичі" за наступною схемою: вулиця Кирилівська – Цукровий провулок – вулиця Сирецька – вулиця Ольжича – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка, у зворотному напрямку – вулиця Оранжерейна – вулиця Дорогожицька – вулиця Олени Теліги – вулиця Ольжича – вулиця Сирецька – вулиця Кирилівська; автобус № 50 "Вулиця Північна – залізничний вокзал Центральний" за наступною схемою: вулиця Північна –проспект Героїв Сталінграда – вулиця Героїв Дніпра – Оболонський проспект – проспект Степана Бандери – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Січових Стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська – вулиця Симона Петлюри – Вокзальна площа.

"Вулиця Північна – залізничний вокзал Центральний" за наступною схемою: вулиця Північна –проспект Героїв Сталінграда – вулиця Героїв Дніпра – Оболонський проспект – проспект Степана Бандери – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Січових Стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська – вулиця Симона Петлюри – Вокзальна площа. автобус № 57 "Станція метро «Академмістечко" – авторинок "Чапаєвка" за наступною схемою: проспект Академіка Палладіна (від вулиці Академіка Єфремова) – Кільцева дорога – вулиця Академіка Заболотного – Столичне шосе (у зворотному напрямку Дніпровське шосе) – вулиця Академіка Заболотного;

"Станція метро «Академмістечко" – авторинок "Чапаєвка" за наступною схемою: проспект Академіка Палладіна (від вулиці Академіка Єфремова) – Кільцева дорога – вулиця Академіка Заболотного – Столичне шосе (у зворотному напрямку Дніпровське шосе) – вулиця Академіка Заболотного; автобус № 105 "Вулиця Тростянецька – Бориспільське шосе" за наступною схемою: Вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Вірменська – вулиця Ташкентська – вулиця Старобориспільська – Харківська площа – Бориспільське шосе – 23 кілометр Харківського шосе (Дарницьке лісництво) – Бориспільське шосе, 41-В.

Оплата проїзду в автобусах здійснюється винятково шляхом валідації електронного квитка (електронна картка, QR-код, картка киянина, учнівський електронний квиток). Перевезення пасажирів пільгових категорій забезпечується без обмежень. В автобусах контроль за оплатою проїзду здійснюють контролери пасажирського транспорту КП "Київпастранс", нагадали в КМДА.

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